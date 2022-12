Union européenne: le ton se durcit sur l’asile, s’assouplit sur la migration légale

Nous avons un énorme défi devant nous, pour réussir l’intégration. C’est pourquoi nous disons que, pour l’instant, nous devons réduire au maximum les demandes d’asile. » Dans son interview à Radio Sweden, Maria Malmer Stenergard, la nouvelle ministre suédoise de la migration, ajoute aussitôt « mais les personnes qualifiées qui viennent chez nous, dans nos entreprises, et contribuent à notre société, seront toujours plus que bienvenues. » La France doit pouvoir dire « qui on veut et qui on ne veut pas accueillir », synthèse, signée Elisabeth Borne, du projet français de réforme de l’immigration : des procédures d’expulsion plus efficaces mais la création d’un titre de séjour pour les travailleurs sans-papiers dans les « métiers en tension ».

Deux exemples, parmi vingt-sept, qui résument le paradoxe européen actuel : les Etats membres durcissent le ton envers les candidats réfugiés, mais l’assouplissent à l’égard de la main-d’œuvre recherchée…