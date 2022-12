La Ville de Bruxelles se dote d’une «boussole climatique»

C’est un chiffre qui est désormais connu de tous ceux qui se frottent au dossier du climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050. L’Europe le promet. En Belgique, le fédéral s’est engagé à y contribuer à juste proportion, la Wallonie y va, la Région bruxelloise également. Et dans son nouveau plan climat, la Ville de Bruxelles, la commune la plus étendue et la plus peuplée de la Région, reprend aussi l’objectif – par rapport à 2008, plus ancienne référence chiffrée connue. « Bruxelles est la première commune qui présente un plan climat depuis le début de la législature, s’enorgueillit son bourgmestre, Philippe Close (PS).