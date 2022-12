Molière, Héricourt, Sepúlveda… : les Livres du Soir en bref

Tout Molière ****

Molière est né en 1622, il y a 400 ans. Molière est mort en 1673, il y a 350 ans. On est donc à cheval entre deux « années Molière ». Bouquins les célèbre à travers ce gros volume qui contient évidemment toutes les pièces du dramaturge et ses écrits peu connus. Mais le belge André Versailles, grand admirateur de Molière comme de Voltaire (son Dictionnaire de la pensée de Voltaire chez Complexe et son Autodictionnaire Voltaire chez Omnibus) comme de La Fontaine (les œuvres complètes sous le titre Fables et Contes chez Bouquins), raconte avec érudition et talent le feuilleton de la fabrication et des représentations des pièces. C’est gros et lourd mais c’est un outil auquel on reviendra toujours, parce que Molière, on aime.