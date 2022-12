Nucléaire: un kern studieux, avant des débats explosifs début 2023?

Les ministres de la Vivaldi ont assisté à une présentation sur les capacités énergétiques du pays. Il y a péril en la demeure pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027. On se reverra pour discuter des différentes pistes « sans tabou » après la nouvelle année.

Soirée studieuse pour les ministres de la Vivaldi mercredi. Comme l’avait révélé Le Soir en début de semaine, les membres du gouvernement d’Alexander De Croo ont assisté à une présentation de Fluxys et Elia sur les perspectives énergétiques de la Belgique. Avec un gros point d’attention sur l’hiver 2025-2026, où l’on risquerait potentiellement, selon le rapport, de manquer de quoi nous fournir suffisamment d’électricité. « Ce qui apparaît clairement, c’est que les problèmes du nucléaire français ont une influence énorme sur les hivers 2025-2026 et 2026-2027 », résumait un participant. « Et les problèmes qu’ils connaissent là-bas, il n’y a aucune raison qu’on ne les connaisse pas ici. »

Comme nous l’écrivions dans nos précédentes éditions, Elia et donc désormais le gouvernement, craignent une capacité d’importation à la frontière française moindre que prévu, même dans trois ans, vu la fébrilité du parc nucléaire français.