Coupe du monde: voici pourquoi la Croatie et la Serbie ont reçu une amende

Les Fédérations de football de Croatie et de Serbie ont écopé d’une amende de 50.000 et de 20.000 francs suisses respectivement (environ 50.600 et 20.250 euros) de la part de la FIFA, dont la commission de discipline s’est réunie mercredi à Doha.

La Fédération internationale avait ouvert une procédure disciplinaire contre l’instance croate en raison d’insultes proférées par des supporters contre Milan Borjan, le gardien de but du Canada d’origine serbe, pendant leur rencontre (4-1) au Mondial, le 27 novembre.

La FIFA en avait fait de même contre la Fédération serbe en raison du drapeau plaçant le Kosovo en Serbie exhibé dans le vestiaire des « Orlovi » avant leur match perdu contre le Brésil (2-0), le 24 novembre.