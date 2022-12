Météo: les températures plongent, près de -10ºC attendus

Les nuages seront abondants jeudi et ils déverseront des averses hivernales, d’abord dans le nord du pays, puis dans l’après-midi également sur le centre et l’ouest.

Les nuages seront abondants jeudi et ils déverseront des averses hivernales, d’abord dans le nord du pays, puis dans l’après-midi également sur le centre et l’ouest. Les maxima seront compris entre 0ºC en Hautes Fagnes et 2 à 4ºC ailleurs, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En soirée, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions avec des éclaircies, excepté à la Côte où des averses à caractère hivernal voire de neige seront possibles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, du brouillard givrant se formera en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre -8ºC en haute Ardenne et 0 ou -1ºC à la Côte.

Après une nuit marquée par des gelées quasi-généralisées, la journée de vendredi débutera avec quelques rares éclaircies, de nombreux nuages bas, de la brume ou du brouillard givrant. Ensuite, des éclaircies se développeront en beaucoup d’endroits, mais localement la grisaille persistera. Le temps restera sec à une faible averse hivernale près. Les maxima se situeront entre -2ºC en Hautes Fagnes, 1 ou 2ºC dans le centre et 4ºC à la mer.