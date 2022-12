Enseignement: les enseignants invités à observer un arrêt de travail ce jeudi

Le front commun syndical de l’enseignement appelle mardi les profs à observer un arrêt de travail ce jeudi 8 décembre, jour où une délégation a prévu de rencontrer le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les syndicats comptent symboliquement remettre à cette occasion des coton-tiges aux ministres pour dénoncer le fait que ceux-ci restent sourds, selon eux, à leurs revendications depuis près d’un an.

Pour mémoire, les syndicats réclament des avancées sur la taille des classes (le nombre maximal d’élèves face aux enseignants) et rejettent le projet de réforme de l’évaluation des profs et directions. Ils attendent aussi plus de clarté sur l’avenir de l’enseignement qualifiant, appelé à être réformé suite à l’introduction du tronc commun, et dénoncent la charge de travail en lien avec les plans de pilotage des écoles.