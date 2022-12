Bruxelles: le trafic du métro reprend, après des perturbations

La situation a été compliquée dans le métro bruxellois ce jeudi matin, en pleine heure de pointe. Les quatre lignes ont, durant un moment, été paralysées. Le trafic a désormais repris.

Lignes 1 et 5. Le trafic a repris sur ces deux lignes. Pendant plus de 20 minutes, le trafic était interrompu entre De Brouckère et Gare de l’Ouest (direction Gare de l’Ouest et Erasme) et entre Gare de l’Ouest et Gare Centrale (direction Stockel et Herrmann Debroux) en raison d’un rail cassé.

Lignes 2 et 6. Les métros circulent à nouveau normalement. Pendant une quizaine de minutes le trafic a été interrompu entre les stations Arts-loi et Elisabeth suite à une intrusion sur les voies.