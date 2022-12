Le Brésil grand favori, l’Argentine et le Portugal devant la France: voici les prédictions pour la Coupe du monde

Maintenant que l’on connaît le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (la Croatie rencontrera le Brésil, les Pays-Bas affronteront l’Argentine, le Maroc défiera le Portugal et la France sera opposée à l’Angleterre), il est désormais plus facile de se pencher sur les statistiques afin de désigner le futur vainqueur de la compétition. Et c’est ce que Gracenote, une société spécialisée dans les probabilités et les statistiques, a fait.

Et, sans surprise, avec 25 % de chances, c’est le Brésil qui est le favori pour remporter le tournoi. L’Argentine de Lionel Messi possède 20 % de chances. Viennent ensuite le Portugal (13 %), la France (11 %), les Pays-Bas (11 %) puis l’Angleterre (10 %). Selon le site, les Brésiliens ont même 39 % de chances d’accéder à la finale. On retrouve ensuite les Argentins (31 %), les Portugais (30 %) et les Français (27 %).

Le Brésil et l’Argentine étant dans la même moitié de tableau, la finale la plus probable (soit 11,9 % de chances) opposerait donc le Brésil et le Portugal. Un duel France-Portugal en demi-finale a, elle, 51 % de chances de tourner à l’avantage des Portugais.