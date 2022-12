L’ancien patron du Standard, Lucien D’Onofrio, accusé d’avoir blanchi plusieurs millions d’euros entre 2014 et 2018!

Lucien D’Onofrio de nouveau inquiété par la justice ! Selon nos confrères de la RTBF, une instruction judiciaire pour blanchiment visant l’ancien dirigeant du Standard a été ouverte par le parquet fédéral il y a deux ans. Entre 2014 et 2018, Lucien D’Onofrio aurait reçu plus de 9,5 millions d’euros venant de sources étrangères suspectes sur deux comptes belges. Une partie de ces fonds aurait été blanchie dans des montres et des véhicules de luxe, un Van Gogh, de l’immobilier, en Bourse et dans différentes entreprises liégeoises.

Mais ce sont surtout 4,5 millions d’euros d’origine inconnue, versés depuis la Suisse et le Portugal sur le compte privé de Lucien D’Onofrio, qui posent question. De l’examen effectué par la cellule apparaissent des indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant de la criminalité organisée.

