Big Bazar: «J’y ai tout appris. C’était mes universités»

Avec le Big Bazar, vous êtes devenu un chef de troupe musicale…

Je ne voulais pas être chef, non. Je voulais faire du spectacle autrement. Ne pas passer sous les fourches caudines du show-business tel qu’il était. Les grandes salles ne viennent qu’après. C’est pour ça que nous, on est partis avec un chapiteau. Une troupe comme le Big Bazar, ça n’existait pas en France. Hair a contribué à nous faire entrevoir une certaine liberté d’action et avoir un jugement différent sur l’ordre établi. C’était ça, le but du Big ! Au départ, personne n’y croit. C’est parce que t’es libre que tu vas gagner. Pas l’inverse. Comment veux-tu sortir du lot si tu fais la même chose que les autres ?