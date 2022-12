Le bien à la loupe, en Brabant wallon: un appartement neuf pour 459.000 euros (photos)

Situé à deux pas de toutes les facilités de La Hulpe, cet ancien immeuble de bureaux a été intégralement transformé pour accueillir la Résidence Elisabeth et sa dizaine d’appartements neufs de 2 et 3 chambres. Les logements seront livrés en fin d’année et sont notamment équipés de parquets en chêne semi-massifs, d’air conditionné, de portes blindées, de cuisines super-équipées, etc. Focus sur un appartement de deux chambres situé au premier étage et orienté à l’arrière de la résidence.

Situation

Cet appartement fait partie d’une résidence basée le long d’une avenue passante. Le logement est cependant entièrement orienté vers l’arrière du bâtiment, ce qui lui permet de profiter de davantage de calme et d’une vue sur un petit parc. La situation de l’appartement offre un accès très aisé aux nombreux commerces et facilités du centre de La Hulpe puisque le carrefour des 3 Colonnes se trouve à peine à 5 minutes de marche et la zone de la Mazerine, à un petit kilomètre. La gare de La Hulpe est quant à elle située à 1,5 kilomètre, tandis que les arrêts de bus les plus proches sont implantés à quelques centaines de mètres. En voiture, il faut généralement compter une petite dizaine de minutes pour rejoindre le Ring de Bruxelles ou l’autoroute E411.

Etat général

L’immeuble hébergeait autrefois des bureaux et a été transformé en profondeur pour accueillir une dizaine d’appartements neufs. Ce logement en question (appartement témoin) est déjà terminé et présente des équipements de qualité comme des parquets en chêne semi-massif, une porte d’entrée blindée, une cuisine super-équipée (lave-vaisselle, taques, hotte, four…), des sanitaires meublés, etc. Au niveau technique, on retrouve notamment une ventilation simple flux, une chaudière individuelle au gaz ou encore un système d’air conditionné. La résidence est par ailleurs équipée d’un ascenseur et d’une série de panneaux solaires pour alimenter les espaces communs en électricité et faire baisser les charges.

Disposition

L’appartement se situe au premier étage de l’immeuble et sa porte d’entrée donne directement sur la pièce de séjour. Celle-ci occupe une superficie d’un peu plus de 28 m2 et intègre la cuisine ouverte ainsi qu’un accès à la terrasse de 5,3 m2. Au bout du living, une porte donne accès à l’espace nuit organisé autour d’un hall central. Celui-ci dessert une salle de bain, un coin vestiaire/WC invités et deux chambres. L’une occupe une superficie de 10,7 m2 tandis que la plus grande fait 15 m2 et dispose d’une salle de douche attenante. L’appartement est complété par une cave au sous-sol (incluse dans le prix) et un emplacement de parking extérieur (en supplément obligatoire). A l’intérieur, le bien se caractérise par de généreuses hauteurs de plafond et de grandes fenêtres (équipées de stores) qui apportent de la luminosité.

Prix

Le prix de l’appartement est de 441.500 euros et il faut prévoir un budget supplémentaire de 17.500 euros pour l’emplacement de parking obligatoire, soit 459.000 euros au total. La vente est soumise aux droits d’enregistrement et non à la TVA, et d’autres appartements de 2 et 3 chambres sont encore disponibles dans le même projet, à partir de 379.500 euros hors frais.

Surface habitable : 90,5 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 2

WC : 1

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse

Etat : neuf

Garage : non, mais parking (obligatoire)

PEB : B