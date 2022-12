Etienne Burant, un responsable de projets enthousiaste chez Phicap

Etienne Burant est devenu récemment associé dans le groupe et est Director Project Operations chez Amirato. Depuis six ans et demi, il participe à la croissance du groupe de consultance créé par Michaël Goldberg.

Quel est votre parcours ?

Je suis français d’origine et bruxellois depuis près de dix ans. J’ai fait des études d’ingénieur à l’école des Mines à Douai et un master à l’institut de sciences politiques de Lille pour approfondir la thématique des partenariats public-privé. J’ai travaillé chez Soreli, une société d’économie mixte qui s’occupait du développement d’un écoquartier à Lille. J’ai été chargé de développer des opérations immobilières pour les collectivités publiques et pour des privés. J’ai travaillé à Lille pendant cinq ans, alors que mon épouse était engagée à Bruxelles. J’ai cherché à travailler à Bruxelles, mais ce n’était pas évident. On m’a dit que j’avais un bon CV, mais un problème avec les langues, et j’ai commencé à apprendre le néerlandais.