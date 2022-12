La gare de Binche numérisée par exosquelette, «une technologie qui ouvre plein de possibilités»

C’est un exercice assez inédit qui s’est déroulé il y a quelques semaines à Binche. La gare locale, qui a été construite en 1911 en style néogothique et qui a été désertée par la SNCB depuis plusieurs années, a été numérisée de l’intérieur et de l’extérieur. Si la modélisation virtuelle de bâtiment n’est plus vraiment une surprise, par contre, l’appareil utilisé dans ce cas-ci l’est bel et bien. Il s’agit d’un exosquelette disposant de scanners. Seuls quatre à cinq de ces appareils sont en fonction en Belgique actuellement. Celui employé à Binche a été acquis par la start-up néolouvaniste ImmoPass.