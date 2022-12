Le projet Gastendelle est dans les starting-blocks à Evere

La commune d’Evere verra bientôt un nouveau projet sortir de terre. Appelé Gastendelle (car implanté à l’angle du chemin du même nom et de la rue Stroobants), il proposera 18 logements allant du studio à l’appartement 3 chambres. Deux penthouses (de 3 chambres eux aussi) sont également prévus. Les prix oscilleront entre 229.000 euros HTVA (pour un studio de 50 m2) et 459.000 HTVA (pour les penthouses).

Le projet est porté par le promoteur bruxellois West Avenue. Son patron, Nicolas Van Zandycke, revient sur les péripéties rencontrées pour l’obtention du permis : « Nous avons introduit la demande de permis en mars 2018. En juin 2021, on nous a notifié que le permis était accepté, mais sous réserves. Quelques détails vraiment minimes devaient être corrigés, mais cela a quand même pris encore un an supplémentaire. Au final, le permis nous a été délivré en juillet 2022 et il est purgé de tout recours depuis novembre. »