Les écoles ont le droit de ne pas organiser d’examens à Noël

A la suite de la crise sanitaire et avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les écoles sont de plus en plus nombreuses à privilégier les périodes d’apprentissages.

Des contrôles tout au long de l’année et deux sessions d’examens : une avant les vacances de Noël et une en juin. Cette organisation de l’année scolaire sous le prisme des évaluations a longtemps rythmé l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une méthode qui vise, selon certains observateurs, à préparer les adolescents à l’enseignement supérieur et ses tant redoutées périodes de blocus. Pour d’autres, il s’agit de faire le point sur une quantité de matières plus importante. Quand d’autres encore agissent sous l’impulsion de la force de l’habitude.