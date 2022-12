Après l’annonce de sa retraite internationale, Eden Hazard en profite déjà: le Diable rouge a été repéré au Madison Square Garden (photos)

La Coupe du monde au Qatar a été un véritable fiasco pour notre équipe nationale. Après le succès immérité face au Canada, les Diables rouges se sont complètement ratés et ont fini par être éliminés dès le premier tour de la compétition.

Et comme ils ont pu quitter le Qatar bien plus tôt que prévu, de nombreux Diables ont décidé de profiter de deux semaines de vacances avant de revenir dans leur club afin de préparer la deuxième partie de la saison. Seul Romelu Lukaku devrait écouter ses vacances puisqu’il est attendu dès ce samedi à Milan afin de reprendre un peu plus de rythme.

Thibaut Courtois et sa femme sont partis au soleil et séjournent aux Maldives. Kevin De Bruyne et sa petite famille sont, eux, en Laponie pour le plus grand bonheur des enfants alors que Leander Dendoncker est actuellement au Japon.

Et puis il y a Eden Hazard. Un jour seulement après avoir annoncé sa retraite internationale, le Diable rouge semble profiter de vacances à New York. Au Madison Square Garden, il était un spectateur attentif du match des New York Knicks.