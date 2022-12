Produire et se développer: malgré la guerre, l’espoir est tenace dans l’est du Congo

Dans l’est du Congo, confronté à la loi des chefs de guerre et qui fait face à une nouvelle rébellion menée par les Tutsis congolais du M23, le pire n’est pas toujours sûr : malgré l’occupation d’une région aussi vaste que la Belgique et encerclant la ville de Goma, malgré le « business des kidnappings » sur la route du Nord menant à Butembo et le trafic de charbon de bois en direction du Rwanda (spécialité des groupes hutus des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda), l’espoir demeure tenace. Depuis Mutwanga, une localité qui grandit sans cesse et est alimentée par l’électricité produite par la centrale de Matebe, construite au cœur du parc des Virunga, des produits locaux envahissent les marchés de Goma et, surtout, sont en passe de conquérir les marchés et les cœurs en Europe. Chocolat, café, papaïne sont désormais produits sur place et exportés avec succès sur les marchés du Nord.