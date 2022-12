Coupe du monde: Cristiano Ronaldo a menacé de quitter la sélection en plein Mondial

Être sur le banc face à la Suisse n’a pas beaucoup plus à Cristiano Ronaldo mais le Portugais est, malgré tout, resté très professionnel dans son attitude. À chaque but inscrit par ses coéquipiers, le joueur portugais s’est levé et a célébré avec les siens. Bref, en public, il n’a rien laissé transparaître. En privé, par contre, la situation a été toute autre…

Si son clan s’est lâché sur les réseaux sociaux pour le défendre, Ronaldo a bien eu une sévère explication de texte avec son sélectionneur national, Fernando Santos. Selon Record, CR7, furieux d’apprendre qu’il n’allait pas débuter le huitième de finale contre les Helvètes, a failli tout plaquer.