Telecoms: certains tarifs de Voo vont augmenter dès février 2023

Les hausses tarifaires oscilleront entre 1 et 7 euros par mois.

Face à l’indexation, l’inflation et l’explosion des prix de l’énergie, Voo a décidé d’augmenter ces tarifs dès le 1er février 2023 (Proximus les rehaussera en janvier 2023). « La conjoncture actuelle nous contraint malheureusement aussi de revoir nos tarifs », explique Marie-Pierre Dinsart, la porte-parole de Voo dans les colonnes de L’Echo.

Selon les offres, les hausses tarifaires oscilleront entre 1 et 7 euros par mois. L’abonnement à la télédistribution passera de 23,50 à 25,50 euros (+8,51 %), soit 24 euros d’augmentation sur une base annuelle, les packs Trio augmenteront de 4 à 6 euros par mois, en fonction des configurations, et les packs Quatro seront jusqu’à 7 euros plus chers.