Karim Benzema de retour samedi au Real Madrid: le Ballon d’Or aurait-il pu rester à la Coupe du monde?

Finalement, est-ce que le Français aurait-il pu rester au Qatar et être l’une des armes des Français en fin de tournoi ? Il est aujourd’hui impossible de le savoir puisque rien n’indique si le Ballon d’Or reprendra directement les entraînements collectifs ou pas et dans quelle mesure sa blessure a évolué.

Pour rappel, alors que la compétition avait déjà commencé, un média espagnol avait assuré que le joueur se rétablissait plus vite que prévu et pouvait potentiellement postuler à un retour en équipe de France. Dans les faits, cela était possible puisque Benzema n’a pas été remplacé et figure toujours parmi la liste de 26 joueurs communiqués à la Fifa pour le Mondial. Mais quelques heures plus tard, KB9 avait mis fin aux spéculations sur un potentiel retour en rejoignant l’île de la Réunion. Didier Deschamps avait aussi écarté cette idée.