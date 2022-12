Le navet, cette racine qui gagnerait à être plus cuisinée

Dans le langage courant et les expressions familières, son nom renvoie souvent à une œuvre sans valeur, un film médiocre, nanar de la comédie populaire. Ce qui n’aide sans doute pas à lui conférer la réputation qu’il mériterait… Dans nos assiettes, on ne peut pas franchement dire que le navet est le légume qui rencontre le plus de succès. Lorsque les températures dégringolent, on l’apprécie pourtant dans une soupe ou dans des plats mijotés tels que le couscous ou le pot-au-feu. Mais cela s’arrête souvent là. Et lorsqu’on pense à le cuisiner, on se dirige presque indistinctement vers le plus commun, ce navet rond et blanc au collet rose-mauve. « Il existe pourtant bien d’autres variétés intéressantes », assure Benjamin Beugoms, gérant du marché de fruits et légumes primeurs, Rhino, à Uccle. « Ce légume racine peut être de forme ronde, longue ou mi-longue, mais aussi, avoir une couleur rouge ou violette. On vend également de plus en plus la variété appelée “boule d’or” ».