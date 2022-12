Brian Riemer, nouveau coach d’Anderlecht: «C’est un voyage fantastique qui commence pour moi»

De retour du stage anderlechtois à Héraklion, Brian Riemer a été présenté à la presse ce. À moins de deux semaines de sa première en tant que coach bruxellois. Ce sera en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique sur la pelouse du Racing Genk le mercredi 21 décembre. D’ici là, le coach danois utilisera le temps imparti pour mieux connaître son groupe, ses atouts et ses faiblesses. « Ce stage à l’étranger était parfait pour moi », explique le désormais ex-assistant de Thomas Frank à Brentford. « J’ai eu l’occasion de rencontrer tout le monde que ce soit les membres du staff ou les joueurs. Je suis très heureux d’être là. Tout a été très vite et je n’ai pas eu le temps de consulter des gens avant de prendre ma décision de venir mais c’est un voyage fantastique qui commence pour moi. »

À 44 ans, celui qui a passé de longues années du côté de Copenhague – il a notamment été l’assistant d’Ariël Jacobs – se sent prêt à relever le défi anderlechtois. « Je crois beaucoup en cette équipe », avance-t-il sûr de lui. « Je suis persuadé qu’on peut améliorer les choses rapidement. Ma première impression, c’est que je possède un groupe très talentueux. Il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis persuadé que je peux élever le niveau de tout le monde rapidement. Mon premier objectif, c’est de tirer le meilleur de chaque joueur. »

Tout un programme dans un pays que Riemer va découvrir. Au contraire de l’institution anderlechtoise que ce passionné connaît depuis sa plus tendre enfance. « J’aimais Anderlecht quand j’étais petit », raconte Riemer. « J’ai toujours baigné dans le monde du football et dans les années 80, il y avait beaucoup de joueurs danois à Anderlecht comme Olsen ou Frimann. Ce club a gagné des Coupes d’Europe. C’est un club du top et le plus grand de Belgique. Enfant, je rêvais déjà d’entraîner Anderlecht. »