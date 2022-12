Coupe du monde: que nous réservent les derniers matchs des quarts de finale (infographie)

Cette semaine ont lieu les quarts de finale du Mondial qatari. On fait le point sur cette phase de la compétition, ainsi que le programme des prochains jours.

Après la phase de groupes et les huitièmes de finale, Le Soir fait le point sur les quarts de finale.

Les Pays-Bas étaient le premier pays qualifié pour les quarts de finale après leur victoire 3-1 contre les Etats-Unis samedi dernier. L’Argentine s’est, quant à elle, qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 2-1 contre l’Australie.

L’équipe de France, championne du monde en titre, s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Pologne 3-1 dimanche. De son côté, l’Angleterre a validé son ticket pour les quarts de finale après sa victoire 3-0 contre le Sénégal.

La Croatie est finalement venue à bout du Japon après une séance de tirs au but (3 tàb à 1, 1-1 a.p.) Et le Brésil s’est lui aussi qualifié pour les quarts de finale après sa victoire facile (4-1) contre la Corée du Sud.

Enfin, le Maroc a réalisé un nouvel exploit dans ce Mondial 2022 en se qualifiant après sa victoire contre l’Espagne (3 tàb à 0, 0-0 a.p.) tandis que le Portugal s’est imposé face aux Suisses.

Le programme complet

Après deux jours de relâche, les premiers depuis le début de la compétition le 20 novembre, le Mondial 2022 a repris ses droits vendredi lors de la première des deux journées réservées aux quarts de finale.

– La Croatie, après avoir égalisé à trois minutes du terme, a créé un nouvel exploit contre le Brésil, grand favori du Mondial-2022 et éliminé (1-1 a.p. 4-2 t.a.b.).

– L’Argentine a éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 3 (2-2 a.p.) vendredi à Doha et affrontera mardi en demi-finale du Mondial 2022 la Croatie, qui a repoussé plus tôt le favori brésilien.

– Maroc – Portugal, samedi à 16h ;