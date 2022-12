Jesper Fredberg, nouveau directeur sportif d’Anderlecht: «Notre priorité est la manière de jouer, les résultats suivront»

Le RSC Anderlecht a présenté officiellement le duo en charge de relever l’équipe, en crise depuis le début de la saison, ce jeudi au Lotto Park. Il s’agit des Danois Jesper Fredberg, qui devient le responsable du domaine sportif en tant CEO Sports, et de Brian Riemer, le troisième T1 qui se voit confier cette saison l’équipe première.

Les deux hommes se sont refusés à se fixer un objectif chiffré pour cette saison, même « si jouer l’Europe reste une ambition », selon Fredberg. « Mais pour le moment ce ne sont pas les résultats qui sont les plus importants, mais la manière de jouer. C’est avec la manière que les résultats suivront. Nous avons une stratégie à long terme. Je vois un club avec un énorme potentiel. Mais je vois aussi beaucoup de choses que l’on peut améliorer. Le défi est de créer du succès et d’avancer. La première chose à changer est la manière de jouer et avoir la mentalité nécessaire pour y parvenir. »

Jesper Fredberg est revenu sur le recrutement de son compatriote. « Il fallait trouver rapidement un coach mais pas trop vite non plus. Je ne connaissais pas personnellement Brian mais professionnellement : son style de jeu mais aussi sa mentalité, sa manière d’entraîner, sa connaissance du haut niveau en Europe, comment il travaille collectivement. Je ne l’ai pas recruté à cause de sa nationalité même si ce fut un avantage car je connaissais son passé et sa compétence. »

Nommé le 2 décembre, Brian Riemer n’a pas eu beaucoup le temps de souffler depuis. « Ce fut un scénario parfait d’aller immédiatement au stage d’entraînement (en Crète, NDLR) pour connaître les joueurs et le staff. Je n’avais l’ambition de devenir entraîneur principal que seulement si c’était la bonne équipe », a expliqué l’ancien T2 de Brentford ces quatre dernières années et demi.

« Le projet d’Anderlecht m’a attiré. J’y ai la possibilité de faire grandir le talent. Ma première impression est que le groupe est extrêmement talentueux. Nous avons une énorme opportunité de progresser. Nous verrons si l’équipe est capable de jouer de la manière que je souhaite (de manière agressive, avec de l’énergie, de la vitesse et de la puissance, qui récupère vite le ballon, NDLR). Je suis très confiant. Nous sommes dans une situation délicate avec cette 11e place. Avec le talent que nous avons, je crois qu’on peut inverser le scénario. Je vais faire de mon mieux. »