Commentateurs, studio, qualité des images de la Coupe du monde…: du positif, mais aussi des critiques sur la couverture de la RTBF

On ne le dira jamais assez : le Belge a la chance de pouvoir regarder, gratuitement, via la RTBF, l’intégralité d’une telle compétition.

Le service public a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands avec un dispositif important et audacieux. Sans compter le nombre d’heures d’antenne consacrées à l’événement, histoire de rassasier tous les amateurs de foot. De nombreux points positifs sont donc à souligner. Certes, on vous l’accorde, ce qui va suivre est parfois subjectif (vous avez le droit de ne pas être d’accord avec nous), mais on l’assume et on se mouille !