RTBF, TF1,...: voici pourquoi les Belges ont moins regardé la Coupe du monde 2022 sur leur télévision

Les matches du Mondial 2022 au Qatar ont, jusqu’ici, réalisé des scores d’audience importants sur la Une et Tipik. Mais ces résultats sont clairement en baisse par rapport à 2018 et 2014. Auvio n’est pas étranger à ce phénomène...

Pouvoir proposer sur ses antennes l’intégralité d’une compétition sportive aussi « bankable » qu’une Coupe du monde de football, c’est s’assurer un matelas d’audience plus que confortable et une forte présence dans le TOP des programmes quotidiens les plus regardés. La RTBF a cette chance. Et le téléspectateur belge peut s’en réjouir, puisqu’il ne doit pas, contrairement aux fans français de foot par exemple, s’abonner à une chaîne payante (TF1 ne peut diffuser que 28 des 64 rencontres, le reste étant programmé sur le canal crypté de beIN SPORTS, pareil en Espagne où TVE ne propose que 20 matches en clair). Certaines mauvaises langues pourraient dire : « oui, mais les gens regardent-ils vraiment un Tunisie – Australie à 11h du matin ? ». La réponse est clairement positive.

Et les chiffres sont même, pour cette tranche horaire, impressionnants, n’ayons pas peur des mots. Croatie – Maroc, programmé à 11h, a rassemblé un mercredi matin 157.009 téléspectateurs. La part de marché peut également faire saliver la concurrence, avec près de 35 %. Et Tunisie – Australie, aussi diffusé à 11h, a été suivi par plus de 150.000 curieux. Certains matches d’Europa League ou de Coupe de Belgique, programmés en prime time, n’atteignent pas 100.000 téléspectateurs. Voilà donc déjà un élément de comparaison qui permet aux décideurs de la RTBF de pouvoir afficher un beau sourire. Qui se veut encore plus large quand on observe les scores des matches de la fin d’après-midi (parfois plus de 300.000 ou 400.000). Pareil pour ceux de 20h. Quant aux matches des Diables rouges, on l’a déjà écrit dans ces colonnes, ils ont dépassé le million. Même si, assez surprenant, le décisif Croatie – Belgique est le match des Belges le moins suivi (980.000). Le bilan est donc globalement assez positif. D’autant qu’il faut ajouter, à ces chiffres, les centaines de milliers de vues comptabilisées sur la plateforme Auvio.

Mais, comme écrit en introduction, tout n’est pas si rose.