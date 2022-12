Voici pourquoi les Belges ont moins regardé la Coupe du monde à la télévision

Les matches du Mondial 2022 au Qatar ont, jusqu’ici, réalisé des scores d’audience importants sur la Une et Tipik. Mais ces résultats sont clairement en baisse par rapport à 2018 et 2014. Auvio n’est pas étranger à ce phénomène...

Pouvoir proposer sur ses antennes l’intégralité d’une compétition sportive aussi « bankable » qu’une Coupe du monde de football, c’est s’assurer un matelas d’audience plus que confortable et une forte présence dans le TOP des programmes quotidiens les plus regardés. La RTBF a cette chance. Et le téléspectateur belge peut s’en réjouir, puisqu’il ne doit pas, contrairement aux fans français de foot par exemple, s’abonner à une chaîne payante (TF1 ne peut diffuser que 28 des 64 rencontres, le reste étant programmé sur le canal crypté de beIN SPORTS, pareil en Espagne où TVE ne propose que 20 matches en clair). Certaines mauvaises langues pourraient dire : « oui, mais les gens regardent-ils vraiment un Tunisie – Australie à 11h du matin ? ». La réponse est clairement positive.