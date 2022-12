Christophe Carlier: «Il n’y a pas pénurie de candidats»

Nos lecteurs le connaissent comme romancier, Prix du premier roman pour L’assassin à la pomme verte (Pocket), auteur en mars dernier d’Un prénom en trop (Plon), polar qui reçut le prix de la gendarmerie nationale. Il n’est pas Immortel lui-même, non, mais dans une vie antérieure, Christophe Carlier a travaillé au service du dictionnaire de l’Académie, il s’est intéressé aux mœurs de la coupole, et lui a consacré en 2010 un ouvrage à la fois savant et édifiant : Lettres à l’Académie française (Les Arènes), préfacé par Hélène Carrère d’Encausse, présentait une centaine de lettres de candidature dans lesquelles Rostand, Dumas ou Voltaire prétendaient à l’habit vert.