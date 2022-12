Un fauteuil pour deux, le retour en grâce de l’Académie française

Depuis 1635 et les lettres patentes reçues de Louis XIII, ce point n’a pas changé : il y a quarante Immortels sous la coupole, pas un de plus. Il y en a même régulièrement un peu moins, le compte n’y est plus vraiment tant la mort s’amuse à contredire la vanité littéraire et lui arracher des plumes. Avec les disparitions de Jean-Loup Dabadie (mai 2020), Marc Fumaroli (juin 2020), Valéry Giscard d’Estaing (décembre 2020), Jean-Denis Bredin (septembre 2021) et René de Obaldia (janvier 2022), ils ne sont plus que… 35, un chiffre qui n’est pas sans rappeler une autre marée basse, il y a pile dix ans, lorsqu’il s’agissait de remplacer le défunt Jean Dutourd (1920-2011). Les grands auteurs semblaient alors bouder l’habit vert : il fallut un an à l’institution pour regarnir le fauteuil 31 et le tendre d’un vert… anglais, puisque c’est Michael Edwards qui y fut élu.