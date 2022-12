Annie Ernaux sur les lieux de sa jeunesse

Retour à Yvetot, Annie Ernaux, Le Mauconduit, 108 p., 13 €, ebook 9 €

En 1953, Annie Ernaux a treize ans. En cours de français, elle rédige un texte sur la pièce qu’elle préfère dans sa maison : la cuisine. Dans la marge, une remarque : « L’entrée en matière et la conclusion sont nulles. » Pour appuyer la critique, sa note en français est, pour la semaine, la plus mauvaise de toutes : 11/20. On comparera avec l’instruction religieuse : 20/20.