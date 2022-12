Le meilleur film de tous les temps de Chantal Akerman revient dans les salles: voici où le voir à Bruxelles

Le film « Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles » de la réalisatrice belge Chantal Akerman revient dans certains cinémas flamands et bruxellois. En outre, la Fondation Chantal Akerman et Cinematek organisent des activités pour découvrir l’œuvre plus large de la cinéaste.

Le magazine Sight and Sound du British Film Institute a élu la semaine dernière « Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles » meilleur film de tous les temps. Tous les dix ans, on demande à 1.600 critiques de cinéma, conservateurs et autres connaisseurs du cinéma ce qu’ils pensent être le meilleur film. Auparavant, « Ladri di biciclette » de Vittorio di Sica, « Citizen Kane » d’Orson Welles et « Vertigo » d’Alfred Hitchcock avaient occupé la première place.