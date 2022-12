Zoé Valdés: «L’écriture et l’art choquent s’ils sont forts»

Valdés et Gauguin. Voilà une association évidente. Ces deux artistes connaissent l’exil et en souffrent. Ils sont fascinés tous deux par le désir de la terre et la liberté des corps. Ils sont chacun d’extraordinaires coloristes. Et sont portés par la violence des sentiments, l’ivresse de la chair, la volonté de vivre pleinement. L’année passée, à partir d’un travail qu’elle avait mené avec le musée du Grand Palais pour l’exposition Gauguin l’alchimiste, Zoé Valdés avait sorti une nouvelle, Et la terre de leurs corps, qui racontait les derniers moments du peintre sur l’île d’Hiva Oa, dans les Marquises. Zoé Valdés a repris son idée, Gauguin sur son lit de mort, et l’a étendue au format du roman. Avec une belle réussite. Le roman de l’écrivaine cubaine exilée en France depuis 1995 est particulièrement puissant.