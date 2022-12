Gvardiol, Alvarez, Bellingham... Ces jeunes qui cassent la baraque à la Coupe du monde

Jude Bellingham, Josko Gvardiol, Jurriën Timber, Vinicius Junior, Aurélien Tchouaméni, Gonçalo Ramos, Azzedine Ounahi et Julian Alvarez : des jeunes qui ont les crocs. Ils disputent leur première Coupe du monde et sont occupés à impressionner toute la planète football au Qatar. Et ce n’est peut-être pas terminé…

1 Josko Gvardiol, le futur meilleur défenseur du monde

Le grand public a appris à connaître Josko Gvardiol. Lors du funeste partage entre la Croatie et les Belgique qui élimina les Diables rouges, le défenseur croate a fait forte impression. Imposant dans le duel aérien et à l’aise à la relance, l’homme masqué s’est aussi et surtout illustré en retirant habilement le ballon des pieds de Romelu Lukaku dans les derniers instants. Un vrai roc croate, fiable et fier de son blason. Le gaucher, d’abord latéral puis repositionné dans l’axe de la défense, a remis le couvert face aux Japonais. Impérial. « Sa grande confiance en soi et son courage me rappellent Thiago Silva. Il est extrêmement fort, rapide, agile et résistant. Il a un excellent timing de la tête et un sens inné de la perception du jeu. Il est capable de réagir très rapidement à ce qui se passe sur le terrain », expliquait son ancien formateur Tomislav Rukavina au Dinamo Zagreb.