«Hekla et Laki»: irruption volcanique

Hekla et Laki, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse, 64 p., 19,90 €, dès 6 ans

Marine Schneider, c’est l’artiste belge qui monte, qui monte… Non seulement les maisons d’édition s’arrachent son univers poétique, à l’image de Versant Sud (Hiro, hiver et marshmallows), Thierry Magnier (Maman Tambour), Cambourakis (Grand ours Petit ours), l’Ecole des Loisirs (Blaireau). Mais elle vient de décrocher l’une des palmes très convoitées dans la littérature pour enfants : la pépite d’or du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Consécration bien méritée pour son album, Hekla et Laki , conte philosophique aussi profond que chatoyant.