Pour arriver à son objectif «zéro pollution», l’Europe doit faire beaucoup plus

Zéro pollution. C’est l’ambitieux objectif que s’est fixé l’Union européenne pour 2050. En langage plus précis : l’Europe veut réduire les différentes pollutions à un niveau tel qu’elles ne soient plus nuisibles pour l’homme et pour l’environnement. De quoi promettre un agenda de mesures et de travail pour longtemps… Pas mal de progrès ont déjà été réalisés sur cette longue route, notamment sur la qualité de l’air et les pesticides. Mais il y a encore au moins autant à abattre. Des performances stagnent comme la pollution par le bruit, les déchets ménagers ou l’appauvrissement des sols.