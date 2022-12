J.J.Murphy, Geneviève Winter: les poches des Livres du Soir

L’affaire de la belle évaporée ***

J.J. Murphy

New York, années vingt. Suite à un cas de variole, l’hôtel où Douglas Fairbanks et ses hôtes s’apprêtaient à fêter le réveillon est placé en quarantaine. En plein milieu de ces réjouissances alcoolisées (la police n’y a plus accès, une parenthèse s’ouvre dans la prohibition), une belle vaporeuse est retrouvée assassinée. Ms Dorothy Parker et Sir Arthur Conan Doyle mènent l’enquête… A la fois vintage, drôle, incroyablement documenté – googlez les personnages, vous serez surprise.s – ce 3eme tome des enquêtes littéraires de Ms Parker, whodunit échevelé, évolue entre Mort sur le Nil et Qui veut la peau de Roger Rabbit. Lecture toute indiquée de Nouvel An, et retenez le nom de l’auteur : plusieurs de ses livres n’ont pas encore été traduits.