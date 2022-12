Jean-Baptiste Malet: «Bruxelles a failli devenir la capitale de l’humanité»

Juste avant la Première Guerre mondiale, le sculpteur américano-norvégien Hendrik Andersen, sa belle-sœur Olivia Andersen, et l’architecte français Ernest Hébrard dressèrent les plans d’une cité de 26 km2 appelée à réunir l’élite intellectuelle, scientifique, sportive et spirituelle de toutes les nations. Tombée dans l’oubli, cette utopie scientiste et pacifiste séduisit, à l’époque, philanthropes, prix Nobel et monarques. Parmi ces derniers, le roi Albert Ier, qui proposa d’accueillir le projet à Tervuren…

Le journaliste français Jean-Baptise Malet a reconstitué pas à pas cette aventure grandiose dans La capitale de l’humanité (Bouquins), un récit qui se lit comme un roman.

Comment avez-vous exhumé ce projet ?