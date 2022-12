L’agenda des Livres du Soir

Papier peint, mauvais drap. C’est une nouvelle revue de littérature qui fait écrire. Le thème de leur premier numéro : Un lieu en Belgique. Rencontre avec Stéphane Cunescu et Basile Sautois, responsables de la publication, et avec les auteurs Marie Coutijzer, Aurélia Declercq, Yves di Manno, Ivan Alechine et Alexandre Lansmans. A la Maison CFC, à Bruxelles, le samedi 10 à 12 h.

Jacques Richard présente La Course (Onlit) le dimanche 11 dès 15 h à la Librairie belge à Etterbeek.

Sylvain Lauwers, Alix Garin, Gaspard Talmasse et Julien Lambert dédicacent leurs albums Herbarium (Lapin), Ne m’oublie pas (Dargaud), Le grand voyage d’Alice (La boîte à bulles) et Ville Vermine (Sarbacane) chez Pax à Liège le dimanche 11 de 13 à 16 h.