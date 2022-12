Rushdie va bien, il dévoile son nouveau roman

Son prochain romain s’appelle Victory City. Il sortira chez Penguin Random House en février 2023. Mais il a permis la publication d’un extrait dans le magazine New Yorker, intitulé A Sackful of Seeds, en numérique dès maintenant, sur papier le lundi 12 décembre. Le personnage principal du roman est une femme dont on suit le destin épique dans l’Inde du XVIe siècle. Sur son compte Twitter, Salman Rushdie a évoqué cette publication, avec ces mots, en anglais évidemment : « Elle ne sacrifierait pas son corps simplement pour suivre des hommes morts dans l’au-delà. Elle refuserait de mourir jeune et vivrait, à la place, pour être incroyablement vieille. » Deux bonnes nouvelles en une. D’abord, un nouveau roman de Salman Rushdie, c’est toujours un événement. Qui sera accessible en français chez Actes Sud. C’est surtout l’indication que Salman Rushdie va bien, après l’attentat dont il fut victime le 9 août. On est content.