«Déjà vu»: Quand Trump renverse les tables de la Loi

Il a beau avoir dévoilé précocement son ambition de réintégrer la Maison-Blanche en janvier 2024, Donald Trump n’a pas pour autant congédié ses vieux démons passéistes et complotistes : ce week-end, sur son réseau social Truth Social, l’ancien président a ressassé pour la nième fois ses accusations de trucage du scrutin de 2019.

Cette antienne infondée ne vaudrait plus un entrefilet s’il n’avait, cette fois, ajouté qu’« une fraude massive de ce type et de cette ampleur justifie l’abolition de toutes les règles, de tous les règlements et articles, même ceux de la Constitution ». Entendez : si dans ce pays, on peut désormais impunément voler des élections présidentielles, autant jeter la Loi suprême et ses vingt-sept amendements aux orties.