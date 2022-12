Alexander De Croo: «Nous avons une politique énergétique solide»

Ce gouvernement assure la sécurité d’approvisionnement dans des temps incertains alors que, dans d’autres pays, on s’inquiète de la situation pour l’hiver actuel. » Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a défendu jeudi, en séance plénière de la Chambre, la décision prise la veille en conseil des ministres restreint (kern) d’analyser d’ici janvier toutes les options afin d’assurer l’indépendance énergétique de la Belgique pour l’hiver 2025-2026. Il a en outre confirmé le maintien du 31 décembre comme date limite pour un accord avec Engie sur la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 jusqu’en 2036.

Au vu des nouveaux éléments dégradant la situation énergétique en Europe (guerre en Ukraine qui se poursuit, parc nucléaire français au ralenti), Elia et Fluxys, pour le volet gazier, ont recommandé mercredi soir de renforcer les capacités de production à hauteur de 900 à 1.200 MW pour l’hiver 2025-2026 et un buffer supplémentaire de 1.600 MW pour l’hiver 2026-2027. Les hivers 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 sont par contre couverts avec les capacités actuelles et les investissements déjà prévus et validés.

À lire aussi Nucléaire: un kern studieux, avant des débats explosifs début 2023?

Interrogé par pas moins de onze députés, Alexander De Croo a estimé qu’il s’agissait là d’un travail sur le long terme et basé sur « le pire du plus pire scénario ». « La discussion qui est menée est tout à fait différente que dans d’autres pays d’Europe où l’on parle de plan de délestage pour cet hiver-ci », a-t-il indiqué, citant la France, la Suisse et l’Allemagne. « Et ces pays n’ont aucun black-out grâce à qui ? A la Belgique, car nous avons une politique énergétique solide. »