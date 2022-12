Le conte de fées gâché de Meghan et Harry

Il n’a pas fallu attendre que la série documentaire Harry & Meghan soit diffusée sur Netflix, ce jeudi, pour voir les médias britanniques se déchaîner sur ce nouvel épisode de la saga princière. Les rares bandes-annonces mises en ligne ces derniers jours ont suffi à mettre le feu aux poudres et à faire pleuvoir les critiques. Sur le couple et sur le contenu de la série documentaire en six épisodes (dont seul la moitié est disponible, la suite étant annoncée pour la semaine prochaine), autant que sur les intentions réelles de Meghan et Harry, depuis qu’ils ont coupé les ponts avec la famille royale et vivent, loin du tumulte des tabloïds britanniques, aux Etats-Unis.