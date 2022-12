Quand Don Quichotte arrive en soins palliatifs, la fin de vie devient épique

En convoquant le héros de Cervantès et son fidèle écuyer Sancho Panza, Paul Emond donne un souffle épique, flamboyant, à un passage de l’existence qui, généralement, ne l’est pas vraiment : la fin de vie. A voir au Théâtre de la Vie.

A priori aucun rapport entre le Don Quichotte de Cervantès et une unité de soins palliatifs. Et pourtant – et c’est là tout le talent de Paul Emond à l’écriture – l’un s’imbrique dans l’autre avec une habileté certaine, grâce notamment à la mise en scène aventureuse d’Alan Bourgeois. Sur le plateau du Théâtre de la Vie, c’est donc un lit d’hôpital, occupé par deux malades en blouse d’hôpital, qui nous accueillent dès les premières minutes de Don Quichotte avant la nuit.