Gratuité des préservatifs : la Belgique doit-elle suivre ?

Le 1er janvier 2023, les jeunes de 18 à 25 ans pourront se procurer gratuitement des préservatifs en pharmacie en France. Emmanuel Macron a fait cette annonce lors d’une session du Conseil national de la refondation, consacré à la santé des jeunes à Fontaine-le-comte (Vienne). Il estime que ce sera «une petite révolution de prévention».

Qu’en est-il en Belgique ?

En Belgique, pour avoir des préservatifs gratuits, les jeunes doivent passer par certaines mutualités qui imposent chacunes leurs limites, en terme de montants financiers. Ceci reste insuffisant pour Thierry Martin, directeur de la plateforme Prévention Sida. Pour lui, il faut à tout prix rendre le préservatif plus accessible, et plus banal : «Rendre le préservatif gratuit est très intéressant, car quand on est jeune, le moindre euro compte. »

Martin indique : « Leur gratuité ne pourrait que faciliter leur accès et augmenter leur utilisation. Mais il faut accompagner cela d’une campagne de prévention. Il faut pouvoir en parler librement, expliquer comment en parler à ses partenaires, expliquer son intérêt concret dans la lutte contre le VIH et les IST. »