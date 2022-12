Bras de fer entre les syndicats de police et Van Quickenborne: le ton se durcit

Le SLFP Police, le SNPS et la CSC-Police ont mis jeudi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, en demeure de leur fournir les documents par lesquels il a mandaté ses représentants lors des réunions qui ont mené à la conclusion d’un accord sectoriel.

Par Laurence Wauters et L. Ws

Dans l’élan de la manifestation du 28 novembre qui avait mobilisé 12.000 policiers après l’homicide d’un de leurs collègues, une rencontre avait eu lieu entre les représentants des syndicats de police et des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Alexander De Croo.

Ce dernier leur aurait alors affirmé que l’accord sectoriel quantitatif (augmentations et corrections barémiques) ne pourra être mis en œuvre que de manière échelonnée (alors qu’il devait être appliqué en janvier prochain), et ce en lien avec la suppression progressive de la Napap, un dispositif de fin de carrière. L’accord, en trois protocoles, avait été négocié durant neuf mois. Le report est, pour les syndicats, un « affront », ont exposé le SNPS, le SLFP et la CSC à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi.

Autre « affront » : le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne aurait affirmé, durant cette fameuse réunion post-manifestation, « que la signature sur le protocole était celle d’un de ses employés de rang inférieur, qui n’était pas mandaté pour le représenter ». C’est, résume Vincent Gilles (SLFP) « la goutte de trop » : les syndicats ont décidé de faire appel à Me Uyttendaele. La personne qui a représenté le ministre de la Justice, ont-ils rappelé, était présente au nom de celui-ci durant une septantaine de réunions de négociations. Or la loi de 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police prévoit que « le ministre de l’Intérieur ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation conjointement avec le ministre de la Justice ou son délégué dûment mandaté », a rappelé l’avocat.