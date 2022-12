Dans LéNA cette semaine: pourquoi les Finlandais se disent les plus heureux du monde

Depuis cinq ans, le rapport The World Happiness de l’ONU surprend : le pays où l’on vit le mieux au monde est… la Finlande. C’est bien ce pays dans lequel le froid et les ténèbres règnent six mois par an qui se révèle être une oasis de bonheur. Ou, en tout cas, c’est ce qu’en disent ses habitants. Alors, comment font-ils ?

Est-ce que le mot kalsarikännit est susceptible de nous mettre sur la voie ? Il s’agit du « sentiment que l’on a quand on est chez soi, en sous-vêtements, et qu’on boit son alcool préféré sans aucune intention de sortir ». Ou bien le mot löyly ? Il décrit la chaleur que dégagent les pierres sur lesquelles on vient de verser de l’eau dans un sauna.

Les Finlandais auxquels on demande d’où vient leur bonheur évoquent plutôt le mot sisu. Ils lui doivent notamment de ne pas vivre dans l’attente du bonheur. Ils savent qu’il leur faut travailler dur pour surmonter les défis physiques. Et ils ne croient pas que leur vie va être facile, mais s’attendent à un échec potentiel et en prennent leur parti.

Portons aussi un regard objectif sur le pays : le niveau de corruption y est bas, la démocratie y fonctionne bien, et le sens de la liberté et de l’autonomie y est fortement ancré. Plus de 80 % des Finlandais font confiance à leur police et à leur administration.

Enfin, il existe un autre mot qui peut permettre de toucher du doigt le phénomène du bien-être finlandais : lagom. « La bonne quantité ». Le juste milieu. Cette philosophie incite à se contenter de la satisfaction de ses besoins vitaux de base. Si vous l’avez, vous n’avez pas de raison de vous plaindre. Donc, vous êtes heureux.

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :

À lire aussi Saunas, alcool ou force de caractère? Pourquoi les Finlandais se disent les plus heureux du monde

À lire aussi Migrants: le rêve du Soudanais Anwar s’est brisé aux portes de Melilla, au Maroc

À lire aussi Le soulèvement de masse de la population, un cocktail explosif redouté par toutes les autocraties

À lire aussi Susan Neiman: «La crise climatique est symptomatique de l’évolution de l’idée du mal dans notre monde»

À lire aussi Minorités ethniques en Russie: «La peur coule dans nos veines»

À lire aussi L’écrivain Erri De Luca: «La droite qui a gagné en Italie est une opération BlaBlaCar»