Mario Innaurato (préparateur physique): «J’espère que c’est un recul pour mieux sauter»

Préparateur physique des Diables, sous l’ère Marc Wilmots, Mario Innaurato a évidemment de suite réagi après l’annonce de la retraite internationale d’Eden Hazard. « Ce fut plus de la tristesse que de la surprise », nous avoue-t-il. « C’est une page du football belge qui se tourne et j’ai surtout envie de dire merci et respect pour un joueur qui a marqué son époque, sur, mais aussi en dehors, des terrains, et ce n’est pas de la blague. Maintenant, je suis un adepte du jamais, il ne faut dire jamais, et j’espère pour lui que c’est un recul pour mieux sauter… Il reste un amoureux de la Belgique et je me souviens de toute la fierté qui l’animait lorsqu’il a porté le brassard de capitaine pour la première fois. »

Car, émotion mise sur le côté, pour le préparateur physique, Eden Hazard n’est pas un joueur fini à 31 ans.