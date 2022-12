Chelsea, Juventus, Lille, MLS...: quel avenir pour Eden Hazard après le Real Madrid?

Après plus de trois ans à le voir être plus souvent spectateur qu’acteur des performances du Real Madrid, il est logique de considérer qu’Eden Hazard n’est plus la priorité du club madrilène. Officiellement, son contrat se termine en juin 2024, un terme auquel correspond également le bail de Carlo Ancelotti. L’Italien était souvent présenté comme le coach qui murmure à l’oreille de stars mais à celles d’Eden Hazard, il serine surtout des bobards. Après presque 18 mois de collaboration commune, il faut se rendre à l’évidence que notre compatriote n’est pas un premier choix, sachant que le rendement de ses concurrents aux différents postes de l’attaque (Benzema, Vinicius, Rodrygo, Valverde, voire même Asensio et Dani Ceballos) justifie aussi les choix de « Don Carlo ».

Dans les envies de renouvellement du noyau madrilène (Florentino Perez ne va pas se contenter chaque année de recruter des joueurs du style Tchouaméni ou Rüdiger), Eden Hazard risque d’être vu comme un poids mort, au même titre qu’Alvaro Odriozola ou Mariano Diaz, même si Ancelotti est capable de faire les choses en douceur au regard du traitement accordé la saison passée à Gareth Bale et Marcelo pour services rendus au « peuple Merengue ». Des états de service dont ne peut hélas se targuer Eden Hazard, conscient qu’il devra sans doute faire ses valises prochainement. Une solution au mercato d’hiver n’est certainement pas la piste privilégiée sur le plan familial au contraire de la prochaine fenêtre estivale. Partant du principe qu’il est « grillé » en Liga (et que le Real ne prendra pas le risque de le laisser rejoindre un rival), différents points de chute sont possibles.

1 Un retour à Chelsea ou en Premier League

Cette option a déjà été évoquée à intervalle régulier, tel un monstre du Loch Ness. Après trois ans à jouer les utilités à Madrid avec très peu de matches complets, Eden Hazard (qui aura 32 ans début janvier) peut-il se remettre au diapason du rythme effréné de la Premier League (alors que certains ont pointé le contrecoup de ses 7 années dans le championnat anglais pour expliquer sa soudaine fragilité) ?