La Ville de Bruxelles autorisée par la justice à interdire les signes convictionnels à ses agents

C’est une nouvelle décision de justice qui vient s’ajouter à la longue liste de questions préjudicielles et recours en tous sens sur le port de signes convictionnels par des agents du service public ou en entreprise. Un peu plus d’un mois après que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’interdiction de signes convictionnels en entreprise n’est pas discriminatoire, dans une affaire opposant une femme de religion musulmane portant le foulard islamique et une société bruxelloise gérant des logements sociaux, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a estimé que l’interdiction de signes convictionnels pour les agents de la Ville de Bruxelles n’était pas non plus discriminante.